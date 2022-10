Kim Kardashian lança podcast sobre investigação criminal. Oi?

Empresária aposta alto no ‘Kim Kardashian’s, The System: The Case Of Kevin Keith’

Que isso? Kim Kardashian está sempre por dentro das tendências do mundo e ela sabe que crimes é uma das coisas que dão dinheiro e dão o que falar sob os holofotes da mídia. A musa acabou de lançar um podcast sobre investigação criminal intitulado de ‘Kim Kardashian’s, The System: The Case Of Kevin Keith’. Muitos vão dizer que a musa não tem propriedade para falar no assunto, mas poucos sabem que Kim é formada em direito e já chegou a passar no exame da ordem dos advogados. A empresária aproveita seu interesse pela reforma da justiça criminal para narrar o caso de Kevin Keith. A série já tem dois episódios lançados e abordará as tentativas do acusado de comprovar sua inocência no caso. Gostei hein, manas!