Key Alves rebate Márcia Fu após críticas: “Entendo se incomodarem”

Vocês acharam que Key Alves não ia falar sobre Márcia Fu citando seu desempenho nas quadras em entrevista com Blogueirinha? Jamais! A influenciadora usou suas redes sociais para rebater as críticas ao seu desempenho nas quadras.

“Só para reforçar, sou sim uma atleta de alto rendimento. Para quem não sabe, atleta de alto rendimento se torna a partir do momento que você chega no profissional e eu cheguei. Não entendo porque querem me diminuir no que eu sou profissional em fazer, que é jogar vôlei. Vocês podem tentar tirar isso, mas não vão”, declarou.

Na sequência, ela falou sobre seus 13 anos treinando e ainda comentou o contrato com um time dos Estados Unidos. “Falem, falem que eu sou ruim, falem o que quiserem. Meu contrato milionário, com apenas 24 anos, para a maior liga do mundo está garantido por dois anos, fora a minha trajetória no vôlei”, completou.

Por fim, ela debochou das críticas. “Eu entendo vocês se incomodarem, não é fácil ver a minha vida e não quererem ser iguais. E, sim, sou atleta profissional. Aceitem, eu hein”, encerrou.