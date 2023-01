Key Alves pede desculpas para Bruna Griphao: “Não foi minha intenção mesmo”

A paz entre as duas está selada dentro da casa mais vigiada do BBB 23, afinal nada melhor que uma conversa sincera, né?

Olha elas! Depois de um pé de guerra sem fim, Key Alves e Bruna Griphao começaram a se entender dentro do jogo e a jogadora de vôlei chegou a pedir desculpas para Bruna em uma conversa onde as duas abriram o coração sobre as indicações e as caras amarradas desde o início do programa.

“A gente [ela e Gustavo] ficou muito chateado com a indicação, vocês não seriam nossa prioridade agora”, disse Key. “Seria muito incoerente [não votar em vocês]. Ninguém falou que eu era falsa [como o Gustavo fez]. E a Larissa já tinha uma questão com você. O cowboy era uma incógnita para mim e todo mundo falando que ele é muito legal. Espero que você fique com o coração tranquilo”, explicou Bruna.

Bruna ainda falou sobre o tal torpedo. “É foda, mas eu acredito se você diz que não foi intenção pra mim [o torpedo], mas mesmo se for pra ele foi de certa forma insensível”, acrescentou. “Não foi mesmo, jamais. Eu peço desculpas por isso. Não imaginei que isso poderia te deixar mal, mas não foi minha intenção mesmo”, finalizou Key.