Key Alves parte para a humilhação e diz que Gustavo é sua alma gêmea

Ex-BBB levou um pé na bunda do Cowboy após sair do reality da Globo e tem se mostrado bem abatida na internet após o término do casal

Eu não posso nem julgar a dona Key Aves, porque quem somos nós para falar que não sofremos com um ex? Aloca! O término da jogadora de vôlei e Gustavo movimentou a web, mas agora ela parte para a humilhação e diz que acredita que seu parceiro seja a sua alma gêmea. Oi? “Ainda acredito que ele é minha alma gêmea […] Tivemos momentos incríveis juntos e eu ainda sinto muito amor por ele”, disse Key em entrevista à Vogue. A famosinha do Only Fans ainda disse não estar bem com tudo que tem passado. “Não vou ser hipócrita e sair falando que estou bem. O término me destruiu. Acredito que daqui um tempo a gente volta a se falar, eu realmente eu amo ele”, finalizou.