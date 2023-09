Key Alves já faturou 10 mil reais com fotos dos pés

A ex-BBB e produtora de conteúdo adulto revelou que já vendeu o pack dos pés e faturou alto com a venda

Já não é surpresa para nós que Key Alves fature alto com a produção de conteúdo adulto. O que chamou a atenção dos internautas foi que ela revelou que chegou a faturar 10 mil reais com a venda de fotos dos pés. Em entrevista para o Danilo Gentili ela revelou detalhes sobre a produção.

“Eles (assinantes) pedem fotos do meu pé, eu mando, é dinheiro, né? O valor máximo que já me pagaram foi dez mil. O que eu achei mais estranho foi a galera pedir meia minha depois do treino, queriam meu chulé e iam pagar muito por isso”, contou no “The Noite com Danilo Gentili”, do SBT.

Vale ressaltar que a musa anunciou sua saída do time de vôlei para focar na sua produção de conteúdo adulto para o Only Fans.