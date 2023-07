Key Alves e Vini Jr. estão se conhecendo melhor

A assessoria da ex-BBB confirmou o envolvimento romântico dos dois ao publicarem fotos no mesmo ambiente e os fãs suspeitarem

Depois que minhas manas do CSI partiram para cima de Key Alves e Vini Jr. a fim de descobrir um possível envolvimento entre os dois, não demorou muito para que a assessoria contasse detalhes sobre a vida dos dois. Sim, eles estão se conhecendo melhor e chegaram a publicar fotos no mesmo ambiente, ou seja, rolou!

As fotos no espelho não me deixam mentir, porque eles estavam no mesmo quarto de hotel. “Ela não fala muito da vida íntima. No momento, Key está focada no perfume que vai lançar em Paris nos próximos dias e na viagem pela Europa”, disse a equipe ao Hugo Gloss.

Vini Jr. não se pronunciou diante do assunto. Vale ressaltar que ele está passando umas férias no Brasil.