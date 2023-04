Key Alves e Gustavo cowboy terminam “namoro”

De acordo com Léo Dias, a decisão do término teria partido de Gustavo que ainda preferiu não trazer a tona o motivo da separação

Iiiih, para quem achava que Gustavo e Key viveriam um romance de longa data, se enganou. De acordo com Léo Dias, os dois terminaram o romance que tinham iniciado dentro do BBB 23 e a decisão teria partido de Gustavo. Pra quem não sabe ele já tinha apresentado um comportamento esquivo de Key assim que saiu do BBB 23.

O motivo do término não veio à tona por escolha do casal, ou seja, aí tem treta hein?

Na madrugada, Key postou uma foto chorando e ainda postou uma foto nos stories escrito: “Eu e Deus”. Parece que foi ontem (03), que os dois decidiram colocar fim no affair que viviam.