Kerline e Tiago Ramos foram confirmados na Fazenda 14

Ex-namorado de mãe do Neymar e a primeira eliminada do BBB21 estão confirmados no reality

Vem com TU-DO! A Fazenda nem chegou e já está tirando suspiros das fofoqueiras que não perdem por esperar boas tretas dentro do celeiro mais vigiado do Brasil. Kerline e Tiago Ramos foram os dois nomes confirmados dentro do reality da Record. A revelação foi feita durante o Ilha Record. “Ela já foi BBB, e muita gente pediu ela. Teremos Kerline, chorando ou sorrindo, em A Fazenda”, disse a apresentadora Adriane Galisteu, e completou: “O outro nome teve um relacionamento conturbado fora de A Fazenda. Ele namorou a mãe de um jogador muito amado e muito famoso no mundo inteiro. Estou falando de quem? Tiago Ramos”. Além dos dois participantes, a Record já confirmou outros seis nomes, sendo eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra. Para quem gosta de saber das novidades mais quentes, saibam que a neta de Gretchen também vai competir por uma vaga dentro da casa. Bia Miranda vai entrar na dinâmica do paiol.