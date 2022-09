Kerline chama Deolade de velha e a advogada dispara: “Ela está mais acabada que eu”

A ex- BBB disse que a advogada já passara dos 40 anos, mas na verdade ela tem apenas 34 anos.

Como se já não bastasse a bateção de boca entre Kerline e Deolane, por conta da suposta desistência do Thiago, ainda nesta madrugada (17), a ex-BBB resolveu fazer comentários sobre a idade e a aparência da advogada.

Irritada com o comentário, Deolane comentou sobre o caso com Ingrig Ohara, que tentou acalmar a advogada mas que não teve muito sucesso. “A Kerline veio falar que eu tenho 40 e poucos anos. Eu tenho 34 anos, a Kerline tem 31 e é mais acabada que eu, e eu não falei. Ô meu amor, ela quer me chamar de idosa e eu tenho que ter calma?”.