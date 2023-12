Kelly Key descarta carreira musical: “É sufocante a sensação de me imaginar voltando para aquele estilo de vida”

A cantora disse que assistiu ao documentário de Luísa Sonza e disse que teve úlceras também e não se imagina mais no lugar de cantora pop em cima do palco

Com uma rotina fitness em dia e sendo usada como exemplo de muitas mulheres pelo Brasil afora, Kelly Key saiu dos palcos direto para uma vida mais saudável e não pretende voltar para o mundo pop tão cedo. A artista assistiu ao documentário de Luísa Sonza e se identificou muito com a cantora, dizendo que não voltaria aos palcos.

“Quando a gente passa isso, é muito forte. Estou em uma parte em que ela fala sobre as úlceras, eu também tive. É um estilo de vida que não acho compatível, biologicamente falando. Hoje, no privilégio dos meus quarenta anos, depois de bastante tempo, precise passar por isso. É gosto, mas é confuso. É um sentimento confuso”, disse ela.

“A gente ama o que está vivendo, mas também é extremamente sufocante, é o que causa angústia. E hoje tem as redes sociais para potencializar esse sentimento. Imagino quão desafiador é tudo isso. Não sei se eu suportaria isso nos tempos de hoje. Às vezes, as pessoas me perguntam por que parei de cantar e por que não volto para a música. Acho que é por causa disso. Mesmo amando muito esse lugar do palco, porque é viciante e gostoso demais, inexplicável a sensação de estar ali em cima também, é sufocante a sensação de me imaginar voltando para aquele estilo de vida. É o que me causa o mix de emoções entre angústia e o êxtase total”, declarou.