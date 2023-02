Kaysar Dadour viaja para a Síria após terremoto

Ex-BBB conversou com Ana Maria Braga e contou que estava muito arrasado por tudo que estava acontecendo no Líbano

Meus Deus! Minhas fofoqueiras sabem que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Síria de forma devastadora. Kaysar Dadour, nascido em Alepo, viajou até o Líbano para tentar visitar os seus parentes afetados pelo terremoto que deixou o país em ruínas.

O ex-BBB conversou com Ana Maria Braga e contou que está devastado com tudo que tem acontecido com o país. “O povo sírio é um povo esquecido, infelizmente. Estou bem triste pela tragédia”, desabafou.

O muso não deixou de dizer que está com medo de saber a situação da família e amigos. “Estou um pouquinho ansioso, com medo, mas preciso ir ver eles [família]. Não basta a guerra e aí vem o terremoto”, disse ele.