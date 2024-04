Kayky Brito volta às redes sociais: “O que me dói são os 50 pontos eu levei”

Essa segunda foi marcada pelo retorno de Baby Brito nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram ele atualizou os seguidores sobre seu processo de recuperação oito meses após ter sofrido um acidente no Rio de Janeiro.

“Oi, tudo bem? Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: ‘Pô, Kayky, sumiu, tá tudo bem?’, tô bem, graças a Deus, estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora tô no ato de pedalar, tô pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês”, disse ele no início do vídeo.

Na sequência, ele abriu detalhes sobre sua recuperação, mas tranquilizou os fãs sobre estar melhor a cada dia. “Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei […] Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiveres! Te amo”, completou.