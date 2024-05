Kayky Brito manda mensagem para motorista que o atropelou

Kayky Brito usou suas redes sociais para deixar uma mensagem no vídeo do motorista Diones da Silva. O ator, de 35 anos, admitiu o erro e agradeceu o motorista por socorrê-lo e pela prudência ao dirigir, após o grave acidente sofrido há oito meses.

“Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, escreveu Kayky Brito. No vídeo, o motorista enviou uma mensagem ao ator:

“Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver ‘bem’ e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão”, escreveu Diones, que falou emocionado, sobre o assunto no vídeo.