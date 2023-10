Kayky Brito deixa duas pessoas de fora de agradecimento e web reage

Os internautas notaram que ele não falou os nomes do ator Bruno De Luca e também de Tamara Dalcanale, que é a mãe do seu filho, Kael

Kayky Brito deixou as fofoqueiras animadas com um vídeo sobre sua recuperação e podemos ver que ele segue bem e se recuperando cada vez mais a cada dia que passa. Acontece que em seus agradecimento ele não citou duas pessoas: Bruno de Luca e Tamara Dalcanale, que foram figuras importantes de sua vida nos últimos dias. A web não deixou de reparar e comentar o fato.

No vídeo, o ator citou o motorista que o atropelou e o socorreu, os bombeiros, os seus pais, a irmã e o cunhado, mas deixou de fora o amigo que estava com ele no quiosque na noite do acidente e também a mãe do seu filho.

Vale ressaltar que o bafafá diante da postura de Bruno de Lucca no acidente foi questionada várias vezes, enquanto Tamara sempre puxou orações para o pai de seu filho. Eita!