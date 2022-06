Ex-princesa encontrada morta após denúncias de incesto e abuso. Absurdo!

Kasia Gallanio, ex-princesa do Qatar, foi encontrada morta sem sinais de violência

Se isso for um filme, está mais para filme de terror. Minha gente, que isso? Que absurdo! A ex-princesa do Qatar foi encontrada morta no dia 29 de maio no apartamento de Playas del Duque, em Puerto Banús, em Marbella, na Espanha, depois que uma de suas filhas comunicou os policiais que não conseguia entrar em contato com a mãe há alguns dias.

De acordo com o Le Parisien, a autópsia da musa revelou que sua morte foi induzida por consumo de alguma substância, afinal o corpo não tem marcas de violência.

Vale lembrar que a morte ocorreu em um momento bem curioso, pois a ex-princesa está lutando nos tribunais há 10 anos contra o marido Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tio do emir do Catar. Na época a esposa chegou a acusar ele de ser violento, ciumento e de ter abusado de uma das três filhas do ex-casal. Eita!

Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, de 73 anos, nega as acusações da ex-esposa de que teria abusado das filhas, e ainda teve o “prazer” de ver o tribunal parisiense rejeitar as queixas de Kasia.

Até quando relações de poder vão passar por cima da vida das pessoas?