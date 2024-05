Karoline Lima levanta rumores de gravidez em nova foto com a filha

Karoline Lima deixou seus seguidores com a pulga atrás da orelha e deixou o kiki rolar solto com as especulações de uma possível gravidez. A ex-noiva do jogador de futebol Éder Militão publicou uma foto com a filha do ex-casal, Cecilia, de 1 ano, e levantou rumores da gestação.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma foto onde sua herdeira apareceu agarradinha em sua perna. No clique, Karoline apostou em uma mini blusa, que mostrou uma pequena saliência em sua barriga. Com isso, os internautas logo questionaram: “E essa barriga Karol? Cecilia foi promovida a irmã mais velha?”.

A influenciadora, que atualmente está vivendo um romance com Léo Pereira, jogador do Flamengo, negou os rumores nos comentários. “Genteeee, a mami tá grávida?!”, perguntou um de seus seguidores, que logo recebeu uma resposta de Karoline. “Não kk”, negou ela.