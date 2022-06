Karoline Lima dispara sobre Éder Militão: “Vocês encontram ele nas melhores baladas de Miami”

Depois de um breve sumiço das redes sociais a loira apareceu para tranquilizar os fãs

A esposa do zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, não tem medo das verdades ditas de forma direta sem recado. Após um breve sumiço das redes, a loira, Karoline Lima, reapareceu nos stories do Instagram e ainda alfinetou o marido, dizendo que ele pode ser encontrado nas melhores baladas de Miami.

Karoline Lima, após um breve sumiço das redes sociais, postou um story tranquilizando os fãs e disse que estava tudo bem e pra quem estava perguntando do Éder Militão, seu esposo, ela disse: “Você encontra ele nas melhores baladas de Miami”. 🗣 pic.twitter.com/pYpvBY2JkP — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 18, 2022

“Eu estou em Madri, como vocês podem ver pelo papel de parede feio, e sobre o Éder, que vocês me perguntaram muito também, vocês encontram ele nas melhores baladas de Miami”, disparou Karoline.

Depois de um tempo a influenciadora, que está grávida, apagou os stories. A pulga que está atrás da minha orelha não cansa de se perguntar: Será que foi o marido que pediu para a loira tirar a publicação do ar?

Sinto cheiro de treta nessa história e estaria de camarote para ver tudo isso de pertinho.