Karen Bachini se pronuncia: “Não tenho nada contra a Virgínia, contra a família dela, o trabalho dela ou contra a WePink”

A maquiadora garante que em momento algum suas críticas foram direcionadas para a influencer, mas sim a sua experiência com o produto.

Gente, ainda essa história? Pelo amor de Deus! Após a influenciadora Virginia Fonseca utilizar uma de suas lives de venda para apontar a maquiadora Karen Bachini como uma das principais responsáveis por toda a polêmica envolvendo a sua base de R$200, Karen utilizou o seu twitter para se pronunciar sobre o assunto.

“Sou maquiadora profissional e faço resenha de produtos de beleza há mais de 16 anos. Se colocar na ponta do lápis, já testei e resenhei centenas de marcas diferentes, milhares de produtos nacionais e importados. Vou continuar fazendo isso. É meu trabalho”, iniciou a maquiadora.

Logo em seguida, Karen afirma que analisa tudo que existe em um produto, desde a sua fórmula até o seu posicionamento no mercado e garante que tem muito orgulho de toda a sua trajetória.

“Tenho muito orgulho da minha carreira. Quando testo alguma coisa, faço de tudo pra ser o mais didática possível. Estudo e analiso tudo o que envolve o produto: fórmula, posicionamento, embalagem, valor, durabilidade, qualidade etc. Ele entrega o que promete? Ele vale o que custa?”, continuou.

Tentando explicar que as suas críticas foram feitas de acordo com sua experiência com a base da WePink, Bachini ressalta o fato de já ter feito a resenha de diversos produtos e inclusive ter sido chamada para dar consultoria para a reformulação de produtos que ela não aprovou.

“Já fiz críticas negativas a muitos produtos de marcas que eu gosto e uso, alguns assinados por colegas minhas, inclusive. Já critiquei linhas inteiras e fui convidada a oferecer consultoria para a reformulação dos produtos. Quem me acompanha sabe disso. Quem conheceu meu conteúdo a partir de um ou dois vídeos que viralizaram precisa entender que testar, criticar, recomendar ou não maquiagens é o que eu sempre fiz. Insinuar que eu critiquei um produto e até adulterei um teste com objetivo de prejudicar alguém é absurdo”, declarou.

Antes de terminar seu pronunciamento, a maquiadora volta a ressaltar que não tem nada contra a Virginia e nem contra sua família ou o seu trabalho, afirmando que gosta dos blushes da marca da influencer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não tenho absolutamente nada contra a Virginia, contra a família dela, o trabalho dela ou contra a WePink. Inclusive gostei dos blushes da marca e falei isso na resenha que eu fiz sobre eles. Também tenho uma linha de maquiagem e sei que lidar com a opinião das pessoas faz parte”,

Por fim, ela afirma que as pessoas estão ligando as suas críticas ao produto, com a sua relação pessoal com a dona do produto, o que é uma imaturidade tremenda.

“As pessoas que veiculam minhas críticas a um produto como críticas a quem fez o produto têm problemas sérios de interpretação. Eu não tenho responsabilidade sobre a imaturidade de vocês. Vida que segue!”, finalizou a maquiadora.