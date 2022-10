Kanye West revela ter crush em melhor amiga de Kylie Jenner

Babados na família Kardashian não para de chegar e ex-marido de Kim está pronto para atacar.

Minha gente, ainda essa semana Kanye West deu o que falar, chamando o clã Kardashian de mentiroso. A boa nova para alimentar as minhas fofoqueiras de plantão é que o ex-marido de Kim disse ter um crush na melhor amiga de Kylie Jenner, Stassie Karanikolaou. Vale lembrar que Kylie é ex-cunhada do rapper.

“Ok, ok, ok, vou admitir que consegui que o Joan colocasse a Anastasia (primeiro nome de Stassie) pra dentro do desfile da Balenciaga, sim, o mundo inteiro sabe que eu tenho um crush na Stas”, escreveu o rapper nas redes sociais.

Meu Deus, alguém segura Kanye de alguma forma? Ele dá tiro para todos os lados, assim não dá.