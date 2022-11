Kanye West pede desculpas: “Deus me mostrou”

Depois de perder contratos milionários o rapper decidiu pedir desculpas diante dos seus comentários polêmicos

Depois de muito bafafá e ter seu nome na mídia toda semana, Kanye West decidiu se pronunciar diante das críticas à morte de George Floyd e a perda dos seus contratos. No pedido, o rapper se comparou ao caso de Floyd e disse que agora sabe o que é ter um joelho no seu pescoço. O ex-marido de Kim Kardashian não deixa de agradecer a Deus por tudo que passou para entender.

“Eu quero pedir desculpas. Porque Deus me mostrou, pelo que a Adidas está fazendo, pelo que a mídia está fazendo, eu sei o que é ter um joelho no meu pescoço agora. Então, obrigado Deus por me humilhar e me deixar saber como realmente me senti. Porque como os homens negros mais ricos poderiam ser humilhados além de não serem bilionários na frente de todos por um comentário?”, disse.

Para quem é um bom entendedor e um pingo se transforma em letra, sabe que ele debochiu na hora que falou de homens negros e ricos… Eita!