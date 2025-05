Kamylinha anuncia que está grávida do irmão de Hytalo Santos

Amigas, estava aqui fazendo um esquenta aqui no Boteco Belmonte antes de ir para a baladinha de hoje, quando eu recebo uma notícia no meu grupo de fofoqueiras que quase me fez cair da cadeira e derrubar o meu Cosmopolitan no chão.

Segundo o perfil @vemebuscarhebe, o Hytalo Santos publicou um vídeo em seu perfil do Instagram na noite deste domingo (11) de Dia das Mães para anunciar que a Kamylinha está esperando um filho do seu irmão, Hyago. Lembrando que a influenciadora tem apenas 17 anos, meus amores.

Em seguida, eles chamaram as mães deles para contar a grande novidade e pelo que estou vendo, a mãe do influenciador não ficou muito contente com a notícia.