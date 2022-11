Kamila Simioni chama Liziane de ‘moleque’

A musa fitness afirma que a ex-fazenda só ficou com Lucas pois ela sabia que o militar é ex-marido da cantora Jojo todynho.

É meus amores, esse ‘rolo’ entre o militar e ex-marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, e a ex-fazenda Liziane, está rendendo muito mais do que o esperado. Após a ex-fazenda contar em um podcast que dormiu com o militar, a gata vem recebendo diversas críticas.

Dentre as diversas pessoas que não gostaram nadinha de como Liziane expôs a sua situação com Lucas, uma das que se destacaram foi a musa fitness, Kamila Simioni. A influencer aproveitou um post do instagram, publicado pelo perfil “Bababo Secreto”, para dar a sua opinião a respeito da atitude da ex-fazenda.

Kamila afirma que Liziane só ficou com Lucas pois sabia que isso lhe traria mídia, já que o militar era ex-marido da Jojo, e a julga por atribuir toda a exposição que receberam ao militar, sendo que foi ela que aumentou a exposição, ao falar sobre a noite que passaram juntos e um podcast.

Finalizando seu comentário, a influencer ressalta a forma com que Lizi expôs a vida sexual de Lucas. “Ahhhhh me poupe… moleque pra mim é uma mulher dar nota sexual para alguém… Imagina se fosse ao contrário, ele dando nota pra ela? A militância já tava caindo em cima dele.”