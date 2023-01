Kaká se defende diante de velório de Pelé: “Sinto demais não ter ido para Santos”

Jogador usou as rede sociais para dizer que teve a oportunidade de homenagear Pelé em vida

Apertou, apertou e apertou que finalmente saiu! Kaká decidiu soltar a voz e falar sobre a sua ausência no velório de Pelé. O jogador revelou que teve a oportunidade de homenagear o craque da bola em vida e ainda disse que sentiu muito por não ter ido até Santos.

“Essa declaração novamente foi lembrada agora por ocasião do falecimento e velório do nosso querido Rei Pelé, pessoa que tenho uma admiração enorme, e que recebi de suas mãos o maior prêmio individual da minha carreira. Naquela noite, disse que só mesmo ele poderia tornar aquele momento ainda melhor. Como brasileiro e amante do futebol, meu respeito e admiração permanecerão e sinto demais não ter ido para Santos”, disse.

Kaká já recebeu o prêmio de ‘Melhor do Mundo’ pelas mãos de Pelé. Tive a oportunidade de homenagear o Rei em vida algumas vezes, entre elas, uma conversa apenas entre nós, promovida gentilmente por seu filho. Foi mais um momento especial, entre outros, que guardarei em meu coração. Durante a Copa do Mundo, propus ao presidente da FIFA a atribuição do nome Pelé a um dos prêmios concedidos pela FIFA na sua gala anual e torço para que assim aconteça”, disparou.

“Minha solidariedade e respeito a sua família são eternos, assim como a sua história, as homenagens e reconhecimento são feitos de diversas formas. O dever continua, e continuarei trabalhando pelo desenvolvimento do futebol brasileiro, apoiando as próximas gerações, afinal, além do reconhecimento, o legado do rei passa pela continuidade. Por fim, gostaria de ressaltar meu amor pelo Brasil, pelo povo brasileiro e agradecer todo o enorme carinho que sempre recebi de todos vocês. Muito obrigado. Kaká”, finalizou.