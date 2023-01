Kaká rebate comentário sobre povo brasileiro: “Sempre me trataram com muito amor”

Depois de dizer que os brasileiros não reconheciam os talentos de sua terra o jogador voltou atrás

Quem é vivo sempre aparece, hein Kaká? O jogador usou as redes sociais para rebater a sua declaração que gerou o maior bafafá na época em que acontecia a Copa do Mundo. O jogador tinha criticado a posição dos brasileiros de não reconhecerem os seus talentos e ainda alfinetou Ronaldo Fenômeno dizendo que ele era tratado como “mais um gordo andando na rua”.

“Em toda minha vida eu sempre tive o orgulho e a honra de receber muito carinho e respeito em todos os lugares que estive, principalmente do povo brasileiro”, iniciou.

O jogador ainda falou sobre a sua declaração sobre os brasileiros. “Durante a Copa do Mundo, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente se espalhou como uma crítica a todo o povo. Nunca foi essa a minha intenção. Nem poderia ser, principalmente pelo fato do povo brasileiro ter sempre me tratado com muito amor. Eu me referia apenas às pessoas que, naquele momento, torciam contra um ídolo da Seleção. Errei na forma deselegante que citei um amigo, mas já me desculpei, seguimos juntos em frente”, acrescentou.