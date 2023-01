“Kaká disse que brasileiro não valoriza os seus ídolos. Nenhum jogador de ponta veio se despedir de Pelé”, dispara Ricardo Magatti

Mais de 150 mil pessoas passaram pelo velório de Pelé na Vila Belmiro, em Santos

Xii gente, Ricardo Magatti está com a língua bem solta no Twitter e não deixou de soltar o verbo diante do velório de Pelé. O jornalista chegou a envolver o nome de Kaká em meio a polêmica que ele disse que os brasileiros não valorizam seus ídolos, mesmo que ele não tenha ido ao velório do craque da bola.

“Kaká disse que o brasileiro não valoriza seus ídolos. Passadas 12 horas de velório, nenhum jogador do ponta veio se despedir de Pelé. Do tetra, só Mauro Silva, que é dirigente na FPF”, escreveu o jornalista no Twitter.

Vale lembrar que mais de 150 mil pessoas passaram pelo velório do futebolista que marcou uma geração e fez história no mundo do futebol. Alguns ministros e governadores estiveram presentes, mas o jornalista não mentiu ao revelar que os jogadores do ponta não foram.