Kaká Diniz relembra fim da dupla Simone e Simaria: “Clima de funeral”

Marido de Simone Mendes contou detalhes no podcast ‘Poder do Network Cast’

Volta e meia nos esbarramos com comentários e notícias sobre o fim da dupla de coleguinhas mais amada do Brasil, Simone e Simaria. Em entrevista para o ‘Poder do Network Cast’ Kaká Diniz, marido de Simone, contou que quando a dupla anunciou o fim da parceria o clima de funeral se instalou. O muso ainda disse que foi muito difícil a tomada de decisão.

“Como todo fim de ciclo, foi muito difícil. E ainda está sendo difícil. Não é fácil. Querendo ou não, as meninas têm mais de trinta anos juntas, cantando, são irmãs, se amam, se respeitam, então eu acho que não é fácil essa decisão para as duas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pelo momento se faz necessário. No dia em que elas soltaram a nota… Parece assim… Quando sai a nota virou um clima de funeral, cara. Simone chorando muito, Simaria também, talvez chorando muito, com certeza em casa. Ela falou para a Simone que estava chorando muito, não deve ser fácil para as duas”, contou.

Kaká não deixou de dizer que as duas continuam se amando, afinal são irmãs. “É um casamento! O grande X da questão e que é o lado bom é que elas são irmãs e continuam sendo e se respeitando. O amor não vai mudar por conta disso, mas é um novo ciclo que se inicia”, refletiu.