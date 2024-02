Kajuru pagou o salário de dois comentaristas do seu programa: “Paguei do meu bolso e paguei o que foi combinado”

O clima pesou e Kajuru soltou o verbo diante do pagamento dos comentaristas do Jogo Duro, da TV Goiânia, afiliada da Band em Goiás. O apresentador contou que teve que pagar o salário de dois comentaristas do programa de TV e afirmou que a situação não poderá continuar desta forma.

“Financeiramente, não me cobravam [TV Goiânia] nada. Mas não aguentei. Peguei do meu bolso e paguei o que foi combinado a eles. A partir de agora, fevereiro, vamos deixar a TV Goiânia fazendo seu papel através de patrocínio, porque, senão, vou ficar sozinho no programa e perder os dois talentos”, disse.

Ele ainda completa: “Ninguém fala isso na TV, mas eu falo. Entendo a boa vontade da TV Goiânia […] mas nós sabemos do momento que o país vive. A TV Globo demitiu, do ano passado para cá, 168 funcionários, sendo muitos com salários altíssimos”, pontuou Kajuru, citando nomes que saíram da Globo.