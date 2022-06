Justin Bieber cancela shows por causa de paralisia facial

Cantor sofre com a síndrome de Ramsay Hunt e faz tratamento para recuperar movimentos

Minha gente, socorro! Um dos maiores nomes da música teen do século está com metade do rosto paralisado. Justin Bieber contou mais sobre o motivo do cancelamento de alguns shows e contou que sofre da síndrome de Ramsay Hunt. Os fãs foram à loucura diante do estado do jovem cantor.

Justin Bieber reveals half his face is paralyzed due to Ramsay Hunt syndrome pic.twitter.com/K31JCKjtbK — Hot Freestyle (@HotFreestyle) June 10, 2022

“Quero atualizar vocês do que está acontecendo, obviamente como vocês podem ver pelo meu rosto. Eu tenho uma síndrome chamada Ramsay Hunt, por causa desse vírus que ataca os nervos do meu ouvido e meus nervos faciais e fez meu rosto ficar paralisado”, iniciou Justin.

Bieber deu mais detalhes sobre a infecção dos nervos da face e do ouvido que pode provocar paralisia facial. “Como vocês podem ver esse olho não está piscando, não posso sorrir desse lado do meu rosto, esse lado do nariz não se move. É uma paralisia total. Para aqueles que estão frustrados pelo cancelamento dos meus próximos shows, eu não estou apto fisicamente a fazê-los. Isso é bastante sério, como vocês podem ver. Eu queria que não fosse o caso, mas é hora de cuidar do meu corpo e eu preciso pegar leve. Espero que vocês entendam”, pediu o cantor.

Espero que fique tudo bem, estou ansiosa pela recuperação do cantor até setembro, que tem Rock In Rio no meu Rio de Janeiro!