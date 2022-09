Justin Bieber vetou o uso da tirolesa durante seu show no Rock In Rio

Marco do festival esgotou os ingresso em 7 minutos neste domingo (04)

Todo e todo. Afe! Justin Bieber vetou o uso da tirolesa durante o seu show no Rock In Rio neste domingo (04). O cantor não quis que ninguém descesse pela tirolesa enquanto se apresentava, abrindo uma exceção apenas para um dos seus fotógrafos.

A tirolesa é um marco para os participantes do festival e uma das atrações mais concorridas. No dia do show de Bieber ela se esgotou em 7 minutos. Ave Maria!

Justin não é o primeiro que pede para que ninguém desça de tirolesa durante o show, porque Post Malone fez o mesmo.