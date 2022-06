Justin Bieber sobre paralisia facial: “Jesus está comigo”

Cantor usou os stories do Instagram para acalmar seus fãs e amigos diante a Síndrome de Ramsay Hunt

Na semana passada Justin Bieber teve que cancelar alguns shows diante de uma paralisia facial desencadeada pela Síndrome de Ramsay Hunt. Ontem (14) o cantor usou suas redes sociais para atualizar seus fãs sobre o caso. Ele disse que está cada dia melhor e que Jesus está o acompanhando.

“Queria compartilhar um pouco de como tenho me sentido. Cada dia fico melhor e através de todo o desconforto encontrei conforto naquele que me projetou e me conhece. Lembro-me de que ele conhece tudo de mim. Ele conhece as partes mais sombrias de mim que eu não quero que ninguém saiba e ele constantemente me recebe em seus braços amorosos. Essa perspectiva me deu paz durante esta terrível tempestade que estou enfrentando. Eu sei que essa tempestade vai passar, mas enquanto isso Jesus está comigo”, disse o cantor.

Aguardamos ansiosas o seu retorno para os palcos Justin, porque além de ser um artista ímpar, o senhor tem um compromisso com os fãs brasileiros em setembro. Não vejo a hora de te ver arrasando no Rock In Rio.