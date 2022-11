Justiça nega pedido de liberdade de médico anestesista acusado de estupro

Giovanni Quintella Bezerra teve o pedido de liberdade negado após acusação de estupro durante parto de paciente

Quem não se lembra do médico que foi acusado de estuprar uma mulher em trabalho departo? Essa figurinha já é repetida por aqui, mas acontece que Giovanni Quintella teve o pedido de soltura negado pelo juiz Carlos Marcio da Costa, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti.

Para quem não se lembra, o anestesista foi denunciado por estupro de uma mulher em trabalho de parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em julho desse ano.

O vídeo, que foi gravado do celular de uma das colaboradoras, que manteve o aparelho escondido no armário, circulou nas redes sociais do anestesista se aproveitando da situação. Que horror!