Justiça condena as duas adolescentes que cometeram ato racista contra a filha da atriz Samara Felippo em uma escola particular de SP

Gente, estou aqui comendo um pedaço da minha colomba de Páscoa, quando minha amiga do Morumbi me manda um áudio falando sobre a Samara Felippo.

Acontece que a Justiça de São Paulo condenou as duas alunas adolescentes por terem proferido ofensas de cunho racista contra uma das filhas da atriz Samara Felippo, que é uma negra e colega de sala delas. O episódio aconteceu em abril de 2024 no colégio Vera Cruz, instituição de elite em São Paulo.

Um juiz da 2ª Vara Especial da Infância e da Juventude decretou que as adolescentes prestassem serviços á comunidade durante quatro meses, em um total de seis horas semanais.

Essa decisão foi proferida em dezembro do ano passado e as defesas das jovens chegaram a recorrer da sentença, ressaltando que as ofensas não teriam sido de teor racista. Além disso, eles solicitaram a alteração do ato infracional apenas para injúria e, agora, o processo está tramitando na 2ª instância e o caso segue em segredo de Justiça por envolver menores de idade.

Segundo a denúncia feita pela artista, as alunas do 9º ano pegaram o caderno da sua filha sem a autorização da mesma, para copiar uma atividade. Depois, elas arrancaram todas as páginas e então, escreveram uma frase de teor racista “gravíssima”. Com o desenrolar do caso na Justiça, Samara achou melhor tirar a filha da escola, no final do ano passado.

Em nota, a advogada Thais Cremasco, que representa a filha da atriz, alegou que práticas de racismo não serão toleradas, mesmo quando praticadas por menores. “E (reafirma) que o sistema de justiça está atento à proteção da dignidade e da igualdade racial, valores fundamentais de nossa Constituição”, diz o comunicado.