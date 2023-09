Junior Lima e Xororó comentam sobre a separação de Sandy e Lucas Lima 

O irmão e o pai da cantora comentaram sobre o fim do relacionamento dela com o músico Lucas Lima.

É meus amores, infelizmente, a notícia sobre o fim do casamento dos músicos Sandy e Lucas Lima não foi uma brincadeira e nem um pesadelo em que nós que somos fãs do casal vamos acordar.

Desde o momento que o anúncio do término foi feito pelos músicos, diversos famosos comentaram sobre esse triste fim, porém, dois entre dezenas de comentários chamaram a atenção do público, o do pai e do irmão de Sandy, Júnior Lima e Xororó.

Apesar da aparente tristeza com o anúncio, a família da cantora demonstrou extremo carinho não só com Sandy, mas também com o seu, agora, ex-marido. Confira os comentários que Júnior e Xororó deixaram na publicação do ex-casal.