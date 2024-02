Juninho sobre Yasmin: “Estou acostumado com mulheres mais bonitas”

Mais uma vez um brother comenta a aparência de Yasmin Brunet sem dó nem piedade. Afe! A loira foi alvo de Juninho, que disse que está acostumado com mulheres mais bonitas que ela. A conversa aconteceu com Fernanda na academia da casa.

“Ela é uma mulher muito bonita, mas estou acostumado com mulher muito mais bonita que ela”, afirmou ele.

Também na conversa, ele disse que colocaria Yasmin no paredão se fosse o líder da semana: “Para mim ela está em uma situação que não desenvolve muito o jogo, não participa, só reclama”.

“Parece que ela parou, né? Parece que deu uma estagnada”, completou Fernanda. “Ficou tentando me pegar para Cristo em duas questões no banheiro, que eu, infelizmente, peguei ela…”, contou o motoboy. Fernanda interrompe: “É, me falaram isso. Que você virou motivo de voto dela só por causa de banheiro”.”[…] Muito mala”, opinou o brother.