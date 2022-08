Juliette sobre fama: “Só queria uma cerveja e um espetinho no barzinho”

Cantora revelou que chorou por não poder sair como saia antes da fama

A mulher está estourada em diversos lugares do Brasil e do mundo. Juliette é sim uma das maiores estrelas que o BBB já encontrou, mas em entrevista para o podcast ‘QuemPode, Pod’ a musa revelou que chorou por não poder ir num barzinho tomar uma cerveja e comer um espetinho. A morena ainda disse que sente falta de poder conhecer as pessoas e da vida “desburocratizada”

“Essa semana eu chorei, porque eu queria ir num barzinho na sexta-feira, isso era seis da noite, falei para o menino: ‘Vamos tomar cerveja e comer um espetinho num barzinho”, disse ela.

Juliette ainda diz ser boemia e gostar dessa vida. “Comecei a ficar triste, porque era tanta complicação, eu só queria uma cerveja e um espetinho, conhecer pessoas conversar, isso me fazia feliz, ai eu: ‘Não quero mais’. Sinto falta disso, de ter liberdade”, declarou.

A musa não deixou de dizer que ir num barzinho tem o seu valor, assim como outros eventos que participa.