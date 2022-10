Juliette diz não ter gastado nada em viagem internacional: “Voltei com os mesmos dólares, tá lá em casa!”

Apesar de possuir grande poder aquisitivo, a ex-BBB aparenta ser bem controlada.

Não é porque ela virou milionária que ela vai sair esbanjando de forma fútil por aí. Em entrevista à apresentadora Marília Gabriela, a ex-BBB e musa do nordeste, Juliette fala sobre suas extravagâncias financeiras após ser campeã do reality ‘Big Brother Brasil’.

A cantora confessa que não havia feito muita extravagância para si mesma, mas que foi convencida a comprar uma bolsa e que se presenteou com uma viagem internacional.

Porém a maior surpresa vem agora, Juliette conta a Marília que nesta viagem para o exterior, mesmo possuindo poder aquisitivo para fazer a festa, não comprou nada durante o passeio. “Voltei com os mesmos dólares, tá lá em casa!”.

Ela conta que durante a viagem, que foi feita com amigas e o sócio da influencer, preferiu ir para um barzinho com seu sócio ao invés de ir às compras com suas amigas. Contando que as compras das amigas foram recheadas de coisas nada a ver, como sabonete, a nordestina afirmou: “Não vou sair do Brasil para ir comprar a mesma coisa que tem aqui. Não vou. Enfim, não deu tempo de comprar o que eu queria, eu não comprei nada”.