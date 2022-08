Juliette comemora música em abertura de Mar do Sertão: “Sem palavras”

Cantora estará na abertura da novela embalando a canção ‘Deus Me Proteja de Mim’

É a maior artista do seu tempo e a Globo sabe disso sim! Juliette não segurou a emoção ao ver sua voz embalando o hit ‘Deus Me Proteja de Mim’ na abertura da novela ‘Mar do Sertão’. A cantora usou seu Twitter para comemorar com seus seguidores.

“Que emoção!! Sem palavras para descrever o que estou sentindo ao ver a minha versão dessa música tão linda na novela! Quem aqui assistiu??”, escreveu a musa.

— Juliette (@juliette) August 29, 2022

Vale lembrar que essa foi uma das músicas que Ju escolheu para que tocasse dentro do BBB quando ela estava confinada.