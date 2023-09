Juliette assume affair com Kaique Cerveny: “Está em estágio probatório”

A influenciadora e ex-BBB afirmou com todas as letras que ela e o atleta ainda não efetivaram esse relacionamento.

Na manhã desta quinta-feira (14), durante a sua participação no programa Mais Você, para a alegria dos cactos, a advogada, influenciadora e ex- BBB Juliette, confirmou que está se envolvendo com o atleta Kaique Cerveny.

“Ele está no estágio probatório ainda. No direito você tem um período até ser efetivado. Estamos nessa fase”, confessou a ex-BBB.

Durante a entrevista, Ana Maria Braga, que não é boba e nem nada, fez questão de passar a ficha completa do gato com que Juliette está tendo um affair. Confira o momento: