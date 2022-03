Juliette descobriu que tinha aneurisma em 2021 e decidiu fazer tratamento após acidente de Marília Mendonça

“Não falei nada porque não tava preparada. Precisava me curar”, conta no programa ‘Conversa com Bial’

Todos nós sabemos que depois que Juliette saiu do Big Brother como vencedora foi arrastada pelo peso da fama e sentiu suas consequências nada leves. O que nós não sabíamos é que a ex-BBB também passava por problemas pessoais e familiares.

Juliette, ganhadora do BBB21 descobriu aneurisma (Foto: Reprodução)

Juliette esteve no programa ‘Conversa com Bial’ e contou um pouco de tudo que passou depois que saiu do programa. “Minha mãe além do AVC tinha um buraquinho no coração e fizemos a cirurgia. Quando cheguei lá, a médica quis fazer um checkup em mim. E aí, ela falou: “Você tem um aneurisma no mesmo lugar que sua irmã”, contou.

Ela deixa claro que não deixou isso se espalhar pelas mídias, porque não estava preparada e precisava se curar de tudo que estava acontecendo. Imaginem o turbilhão de coisas acontecendo em sua vida, ela era um fenômeno profissionalmente, mas tinha que cuidar da vida pessoal.

A cantora conta que quando lançou seu primeiro EP já sabia do aneurisma, o mesmo da mãe e da irmã, e ela conseguiu ser super profissional, pois não notamos nada.

Juliette descobriu aneurisma em 2021 (Foto: Reprodução)

“Todo mundo me pedia sorriso e fotos, e eu só tinha medo. E me recusei a tratar. E no dia que Marília Mendonça morreu, a gente decidiu fazer [tratamento]. Minha mãe nem sabia. Preparei tudo, reuniram a equipe de neuros e fui para São Paulo”, diz Juliette.

Por incrível que pareça, depois da cirurgia a nordestina descobriu que não tinha aneurisma, um milagre mesmo. “Fiz minha parte! Aí acordo e o médico diz: ‘Não tinha aneurisma! Todos tinham certeza, eu já estava escolhendo o tamanho da sua prótese’. É uma formação atípica, que raríssimas pessoas têm. Ele acredita que foi um caso em um milhão. Eu acredito que foi um milagre, porque minha vida é isso. Vivo de milagres. Estou aqui!”, concluiu.

A vida da moça é cheia de emoções, hein? Um turbilhão de emoções faz com que nós (o Brasil) amemos cada vez mais você, Juliette. Você é uma inspiração para nós, beijo, gata.