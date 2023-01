Juliana Paiva entra em 2023 de namorado novo

Atriz mostrou as fotos com o seu novo namorado, o empresário Danilo Partezani

Olha ela! Juliana Paiva aparece lindíssima ao lado do seu novo boy sucesso para começar um 22023 com o pé direito. A atriz postou fotos ao lado do empresário Danilo Partezani e não deixou de mostrar que amor não vai faltar para o ano que se inicia com muita energia positiva.

“Um maravilhoso 2023! Que seja um dos melhores anos de nossas vidas! Saúde e as melhores energias para todos! A esperança se renova… Que tudo o que for bom se potencialize e chegue até nós”, escreveu na legenda.

Os dois estão no alvo dos tablóides desde outubro do ano passado, e chegaram a ir em um festival juntos no Rio.