Juliana Paes conta a história de seu primeiro show da Madonna: “Vi a calcinha”

Juliana Paes tem muita história para contar e revelou que já assistiu a um show de Madonna. Ou seja, esse não será o seu primeiro show da cantora, mas com essa magnitude com toda certeza, será. “Eu vi a calcinha da Madonna”, revelou ela. A atriz também contou que precisou mentir para sua mãe para conseguir ir ao show.

“Na primeira vez que eu fugi de casa, tive meu momento com a Madonna. Ela estava fazendo a The Girly Tour. Eu fui sem comprar, escondida da minha mãe. Fiquei colada no alambrado, era apaixonada pela Madonna”, revelou Juliana.

A musa ainda contou como fez para conseguir dinheiro para comprar o ingresso para o show. “Meu pai esqueceu 1 real jogado, ai você vai pegando. ‘Ah tia, me empresta dinheiro pra comprar um italiano’. Ai em vez de comprar um italiano, você vai pegando. Eu juntava para pagar o cara da van. Foi o dia mais feliz da minha vida”, contou ela.

Juliana ainda disse como foi a reação de sua mãe, que apenas descobriu sobre o show quanto ela já estava no local. “Foi caindo a noite e eu disse: ‘Vou ter que contar para minha mãe’. Eu liguei do orelhão pra ela. ‘Mãe, eu tô aqui no show da Madonna’. ‘O QUE? VOLTA PRA CASA!’. Falei: ‘Mãe, não tem como. A gente tá tudo de mochila no alambrado’. Vi bem pertinho”, disse ela aos risos.