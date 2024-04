Juliana Oliveira, do ‘The Noite’, desabafa sobre racismo de diretor da Band: “Éramos os únicos pretos”

Juliana Oliveira, do ‘The Noite’, levou todo mundo às lágrimas em sua participação no ‘Chega Mais’, do SBT. A humorista contou um episódio de racismo que sofreu de um diretor na antiga emissora que trabalhava, Band, e disse que chegou a ser expulsa do apartamento dele.

“O debate está sendo o racismo na escola. Queria fazer um relato. O que me apertou foi que foi em local de trabalho, passei por uma outra emissora e tiver um diretor, nessa saídas de sexta, a gente foi para casa dele, chegou numa altura que ele pegou meu braço e de um amigo meu e expulsou a gente do apartamento dele”, disse.

Juliana termina emocionada: “A gente foi se ligar, éramos os únicos pretos. Se você ver que está rolando racismo, faça alguma coisa, eu me senti sozinha e ninguém fez nada por mim. A importância de você recriminar quem está fazendo isso”, finalizou.

Fiquei sabendo que o diretor foi mandado embora após o caso de racismo e outros casos de intolerância que aconteceram dentro da emissora do Morumbi. Racistas não passarão!