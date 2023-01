Juliana Nalú pode estar vivendo um romance com Lewis Hamilton

A modelo é ex-affair de Kanye West, mas parece que a fila andou rápido na vida amorosa da morena

Depois que um vídeo circulou nas redes sociais, minhas manas do CSI não demoraram a alimentar os boatos de que a ex de West estaria saindo com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Nalú ainda se envolveu em polêmica depois de dizer que estava conhecendo o rapper e ele negar estar saindo com alguém. Eita!

O piloto de F1 está curtindo as férias na Antártida ao lado de Shaun White e sua mulher, Nina Dobrev, mas no vídeo os fãs não deixaram de notar a presença de uma “morena misteriosa”.

Já estamos curiosos para saber se estava rolando algo entre os dois, afinal, nós amamos um novo casal, né?