Juju Ferrari é desconvidada de festa de Bia Miranda após pedido de Deolane

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Juju lamenta o ocorrido, dizendo que já havia se preparado para ir a festa da ex-Fazenda

Deolane segue causando e quer estar na mídia a todo custo, porque ela não dá paz nem para as influenciadoras convidadas para festas de suas amigas. Afe, é duro aceitar a queda. Acontece que Juju Ferrari foi desconvidada da festa de Bia Miranda após Deolane dar show de estrelismo dizendo que não ia pisar onde a influenciadora estivesse.

BABADO! Bia Miranda desconvidou Juju Ferrari de sua festa após Deolane dizer que não iria se a influenciadora fosse. pic.twitter.com/Mmai6vEDTd — oxe fofoqueii (@oxefofoqueii) April 17, 2023

“Deolane sempre faz isso, ela sempre faz isso. Nós todos somos influenciadoras e eu confirmei a minha ida. Tô com maquiador pronto, a gente combinou de se encontrar no hotel e agora eu não estou entendendo nada. Agora do nada desconvidar? Super chato”, disse Juju em vídeo

Na ligação a pessoa do outro lado ainda diz que a advogada é como uma mãe para a neta de Gretchen: “Entre você e Deolane, com certeza Deolane”, disse.

A web caiu de pau nas atitudes da advogada, dizendo que quem decide quem vai na festa é a dona e não ela, que quis mandar até onde não deveria. Outros passaram pano, como sempre.