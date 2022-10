Juíza de reality: Pétala critica postura de Karol Conka no BBB

Influenciadora falou mal da ex-BBB em conversa com a neta de Gretchen, Bia Miranda

Olha ela! Pétala mostrou que não foi para a Fazenda para brincar, mostrando que pode causar mais do que pensam. Aloca! A influenciadora criticou a postura de Karol Conká do BBB, reality da Globo, em conversa com os amigos de confinamento.

“É que nem aconteceu com a Karol Conká né… Ela tinha muitos fãs, e eu prefiro acreditar sabe, que ela agiu daquele jeito sob pressão… Porque não é possível que alguém pode ter aquelas atitudes…”, afirmou Pétala, criticando a cantora.

Pétala dizendo que Karol Conká agiu daquela maneira porque estava sob pressão e que não é possível alguém ter aquelas atitudes HAHAHAHAHA sério, tá muito se fingindo de besta #AFazenda



A web encheu de comentários atacando Pétala e a chamando de sonsa por estar agindo pior que Karol. Que?