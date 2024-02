Jovem salva família de um carro durante temporal em Nova Iguaçu

Minha gente, vocês estão sabendo do temporal que atingiu Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (21)? Pois bem, parece que um jovem de 20 anos, chamado Marcos Vinícius, está sendo considerado o novo herói brasileiro.

Segundo um vídeo que circula na web, Marcos estava em um ônibus atingido pela inundação da rua, durante forte chuva na cidade, quando decidiu ajudar a família que estava presa em um carro. O jovem retirou a mulher e duas crianças minutos antes de o veículo ser levado pela enxurrada.

Para realizar o resgate, Marcos Vinícius apoiou a perna esquerda na escada do coletivo, e com a direita segurou a traseira do veículo. Ele puxou primeiro as crianças, que estavam aos prantos, e depois ajudou a mulher.

Após resgatá-las, Marcos foi chamado de herói. Aproveitando essa repercussão, o jovem usou as redes sociais para dizer que sua família também foi vítima das chuvas e criou uma vaquinha virtual para ajudar a recuperar os móveis de casa perdidos na inundação:

“Olá, eu sou o Vinícius, herói da cabeça de abacaxi”, diz no texto de apresentação da vaquinha, fazendo referência ao corte e à cor de cabelo que usa. Segundo ele, o pai perdeu uma geladeira recém-comprada, com parcelas que ainda não foram pagas. O jovem conseguiu mais de 500 apoiadores em poucas horas.