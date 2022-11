Jovem Pan pratica intolerância religiosa e presta desserviço a comunidade

Repórter conta que foram encontrados 9 exus no gabinete presidencial de Bolsonaro

Tutinha o que está acontecendo, você era meu ídolo dos anos 90, tenho todos os discos da Jovem Pan, todos os volumes e adorava a Patylene, adorava o Emílio no Pânico, adorava tudo , mas o que você está fazendo com a minha Jovem Pan, Tutinha? Devolva a minha Jovem Pan e pare de ser assim. Só falta você colocar um pastor para chutar a santa. Afe!

De acordo com o jornalista, os pastores fizeram uma varredura no gabinete presidencial depois da derrota no segundo turno, encontrando às imagens dentro do gabinete.

José Maria Trindade ainda conta que os pastores colocaram as imagens de São Jorge e Nossa Senhora, como exus, mas as imagens não são consideradas como tal, dizendo ainda que a eleição atingiu o campo espiritual.

Exu dentro do candomblé é uma entidade de esquerda e não existe esse mito de que exu é demônio. De onde vocês tiram que exú é diabo? Exu pe uma entidade que trabalha os polos positivos e negativos e são considerados orixás dentro candomblé e da umbanda.