Jovem Pan comete gafe: Nossa Senhora não é exú e nem São Jorge

Jornalista conta que foram encontrados 8 exus no gabinete do presidente da República, Jair Bolsonaro

Deus do céu, o que está acontecendo com a Jovem Pan? Não tenho nem explicações para dar quando o caso é intolerância religiosa. Em reportagem exibida pela TV, o meio de comunicação afirma que as eleições deste ano tiveram peso religioso, principalmente pelo lado de Bolsonaro. O jornalista ainda conta que foram encontrados exus no gabinete presidencial. Acontece que Nossa Senhora e São Jorge não são exus.

“Os pastores decidiram fazer uma varredura na casa e no Gabinete Presidencial e encontraram nove exus, perguntaram ao presidente e ninguém sabia exatamente. A primeira intenção foi tirar tudo de lá e colocar fogo, em nome de Deus quebrar tudo e aí alguém lembrou, pode ser que algumas imagens tenham tombamento é apenas uma tinha tombamento e ninguém sabe quem colocou as outras no gabinete”, iniciou o jornalista.

Logo após ele conta que as imagens encontradas foram consideradas exus, mas não são. “São imagens de São Jorge, que pela nomenclatura é Ogu e Nossa Senhora, a Virgem Maria, que é Iansã”, disse.

Para quem não sabe, exus tem o significado intrínseco às religiões de matrizes africanas, sendo uma egrégora de espíritos em diferentes níveis de discernimento, auxiliando nos trabalhos espirituais.