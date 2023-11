Jovem morre ao passar mal durante o show de Taylor Swift no Rio

Ana Clara Benevides desmaiou, foi socorrida e enviada para hospital próximo ao Engenhão, mas não resistiu.

Genteeeeeee, eu tô completamente chocada aqui! Nesta sexta-feira (17), Taylor Swift estreou sua turnê em solo brasileiro, no Estádio Nilton Santos – conhecido como Engenhão – aqui no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. Enquanto uma noite que era pra ser recheada de alegria, realizações e emoções á mil foi marcada por uma triste tragédia que deixou o meu coração em pedaços, pois tivemos o óbito de uma fã durante o show da loirinha.

O nome da vítima é Ana Clara Benevides, natural do Mato Grosso do Sul e estudante de psicologia. A jovem estava na grade e acabou desmaiando no local. Segundo o enfermeiro Thiago Fernandes, amigo de Benevides, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. Ao ser enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, ela teve uma segunda parada. Benevides chegou por volta das 20h, foi atendida, mas não resistiu, morrendo em seguida no hospital que fica próximo ao Engenhão, no Méier, zona norte da capital fluminense. As informações são da Folha de São Paulo.

Nas redes sociais de Ana Clara, amigos e a atlética da universidade publicaram homenagens.

A sensação térmica registrada no local chegou a 60º C e bombeiros contabilizaram, extraoficialmente, mil desmaios durante o evento. Nas redes, fãs reclamaram da proibição de entrada com garrafas d’água no estádio, considerando o calor forte.

Através das redes sociais, a cantora Taylor Swift lamentou a morte de Ana Clara e se solidarizou com a família da jovem.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil”.