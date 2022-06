Coragem: Jovem marca 22 de Bolsonaro na pele! OMG

Caso aconteceu em um leilão de gado em Mirassol D’ Oeste e o número foi marcado com ferro em brasa

Minha gente, me amarrota que eu tô bege, até onde vai a cabeça do eleitor do Sr. Presidente Bolsonaro. Já disse inúmeras vezes que ele não me representa, mas agora tive a certeza. De acordo com a Rdnews, um jovem marcou o número eleitoral do candidato à presidência nas costas em um leilão de gado em Mirassol D’ Oeste.

Guilherme Henrique Moreira Santos não se arregou ao desafio dos amigos de esquerda e partiu para o desafio. O melhor é que agora ele realmente se tornou um gado do Bolsonaro, afinal esses ferros são usados para marcar o gado. Parabéns, nota dó.

A mãe do jovem contou que ele é apaixonado por Bolsonaro e agora sonha em conhecer o “ídolo”. Fica tranquilo que Bolsonaro vive na internet, ja já ele toma conhecimento e te chama para um almoço. Afe!